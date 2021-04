Vox populi: Podpora vladi še naprej pada

Ljubljana, 19. aprila - Anketa Vox populi kaže, da podpora vladi še naprej pada. Da delo vlade ni uspešno, namreč meni 67,3 odstotka vprašanih, kar je največ doslej. Med strankami in politiki na vrhu ostajata SDS in evropska poslanka Ljudmila Novak. Dobra petina vprašanih je v času epidemije imela težave z dostopnostjo do zdravstvenih storitev.