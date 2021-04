Zmaga Iličićeve Atalante, remi Handanovićevega Interja

Ljubljana, 18. aprila - Atalanta je v 31. krogu italijanske nogometne lige v Bergamu premagala Juventus z 1:0 (0:0), in je tretja na lestvici, krog pa sta zaključila z drugim derbijem in remijem 1:1 (1:0) Napoli in Inter. Slednji je vodilni v ligi, sedem krogov pred koncem ima devet točk naskoka pred Milanom, ki je bil z 2:1 boljši od Genoe.