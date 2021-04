Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. in 18. 4.)

Ljubljana, 18. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o dveh nesrečah v slovenskih gorah s smrtnim izidom, ki sta se pripetili v zadnjih nekaj dneh. Poročale so tudi o novih odzivih na domnevni non-paper premierja Janeza Janše o spreminjanju mej na Balkanu in najnovejših epidemioloških podatkih za Slovenijo.