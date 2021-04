Vreme: Ponoči bo oblačno, na vzhodu države se bodo pojavljale padavine

Ljubljana, 18. aprila - Ponoči bo oblačno, v zahodnih in osrednjih krajih bo večinoma suho, na vzhodu pa se bodo padavine nekoliko okrepile. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nad morjem. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.