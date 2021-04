Podporniki Navalnega pozivajo k novim množičnim protestom

Moskva, 18. aprila - Podporniki ruskega opozicijskega voditelja in kritika Kremlja Alekseja Navalnega, ki v kazenski koloniji vzhodno od Moskve prestaja dve leti in pol zaporne kazni, so za to sredo pozvali k novim množičnim protestom. Kot so sporočili, želijo rešiti življenje hudo bolnemu Navalnemu, ki ni deležen ustrezne zdravniške oskrbe.