Ljubljanski policisti išče roparja prodajalne na Viču

Ljubljana, 18. aprila - V prodajalno na Viču v Ljubljani je v soboto nekaj po 19. uri vstopil neznan moški in od blagajničarke s pištolo v roki zahteval denar. Iz odprte blagajne je nato vzel nekaj sto evrov bankovcev in kraj zapustil, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policija je objavila opis osumljenca, ki ga še iščejo.

Moški je star med 20 in 25 let, visok med 180 in 190 centimetrov, oblečen je bil v modre hlače in modro bundo, na glavi je imel masko ter kapo s ščitnikom. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.