Buffalo brez možnosti za končnico

New York, 18. aprila - Ekipa Buffalo Sabres, ki je na 44 tekmah v letošnji sezoni severnoameriške hokejske lige zbrala zgolj 11 zmag, je kot prva ostala brez možnosti za igranje v končnici lige NHL. Najslabši ekipi NHL so nov poraz prizadejali hokejisti Pittsburgh Penguins, ki so slavili s 3:2 ter Buffalo izločili iz končnice.