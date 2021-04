Policija po sobotnem shodu v Mariboru izrekla ukrepe zoper 18 kršiteljev

Maribor, 18. aprila - Policisti so na sobotnem neprijavljenem shodu na Trgu svobode v Mariboru zbrane večkrat seznanili, da zbiranje in shodi niso dovoljeni. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so med shodom ugotovili identiteto 18 kršiteljev, zoper katere bodo izdali šest odločb o prekršku, sedem plačilnih nalogov in pet opozoril za strojene prekrške.