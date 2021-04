Kamnik, 17. aprila - Odbojkarice Calcita Volleyja so ubranile naslov državnih prvakinj. Na tretji tekmi finalne serije so še tretjič zmagale s 3:2 (-21, -13, 16, 19, 12), tokrat potem, ko so že zaostajale z 0:2. Za Kamničanke je to peti naslov državnih prvakinj.