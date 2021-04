V finalu alpske lige SŽ Olimpija in Asiago

Ljubljana, 17. aprila - V finalu alpske hokejske lige bosta igrala SŽ Olimpija in Asiago. Slednji je v polfinalu s 3:2 v zmagah izločil Sij Acroni Jesenice, Ljubljančani pa so z enakim izidom izločili Lustenau. Odločilno tekmo so na krilih razpoloženega Žige Panceta dobili s 5:0 (4:0, 1:0, 0:0).