Ljubljana, 17. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja so še korak bližje 18. naslovu državnega prvaka. Po odmoru zaradi zaprtja športa so dobili še drugo finalno tekmo, tudi tokrat so Merkur Maribor, najboljšo ekipo rednega dela, premagali s 3:1 (22, -21, 15, 22). Tretja tekma bo v torek v Mariboru.