Feiglova knjižnica v Gorici z novim sedežem v Trgovskem domu

Gorica, 17. aprila - Feiglova knjižnica v Gorici, enota Narodne in študijske knjižnice v Trstu, je dobila nov sedež v Trgovskem domu v Gorici. Nove prostore so uradno odprli v petek, za obiskovalce pa bodo knjižnico odprli v ponedeljek. Odprtja novega sedeža se je udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.