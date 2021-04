Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 17. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo zaradi vzdrževalnih del do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Uvoz Trojane je zaprt v obe smeri.