Na pogajanjih o iranskem jedrskem sporazumu dosegli napredek

Dunaj, 17. aprila - Na pogajanjih o oživitvi iranskega jedrskega programa iz leta 2015, ki so se danes nadaljevala na Dunaju, so dosegli napredek, kljub resnim razhajanjem, ki še ostajajo, so danes sporočili udeleženci. O napredku poročajo dan po tistem, ko je Iran začel 60-odstotno bogatiti uran.