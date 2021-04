Znova protestni shod v Mariboru

Maribor, 17. aprila - Na Trgu svobode v Mariboru se je danes tretjo soboto zapored zbrala množica ljudi in med drugim izražala nestrinjanje z obveznim nošenjem zaščitnih mask in cepljenjem proti covidu-19. Med govorci so številni dvomili o obstoju novega koronavirusa in trdili, da je "vse skupaj zarota". Po ocenah policije se je shoda udeležilo okoli 130 ljudi.