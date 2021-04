Jesenice, 17. aprila - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na zadnji, peti polfinalni tekmi alpske lige doma izgubili proti Asiagu z 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) in ostali brez finala. Tam bo Asiago igral z boljšim iz dvoboja med SŽ Olimpijo in Lustenauom.