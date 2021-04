Norwich se ekspresno vrača v premier ligo

London, 17. aprila - Nogometaši Norwicha niso potrebovali veliko časa, da so si po lanskem izpadu zagotovili vrnitev v elitno angleško ligo. Štiri kroge pred koncem so si v drugoligaški konkurenci že zagotovili najmanj drugo mesto, potem ko sta tretje- in četrtouvrščena ekipa, Swansea in Brentford, v 41. krogu le remizirali.