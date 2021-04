Ministrstvo objavilo razpis za nove možnosti razširjanja filmskih del

Ljubljana, 17. aprila - Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis za sofinanciranje projektov, ki spodbujajo nove možnosti razširjanje avdiovizualnih in kinematografskih del. Do sofinanciranja bodo upravičeni projekti, ki v celoti ali pretežno vključujejo slovenske celovečerne in kratke igrane, animirane in dokumentarne filme za distribucijo v Sloveniji.