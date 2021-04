Umrla igralka iz Harryja Potterja Helen McCrory

London, 17. aprila - V starosti 52 let je za posledicami raka umrla britanska filmska, televizijska in gledališka igralka Helen McCrory, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil njen življenjski in igralski sopotnik Damian Lewis. Znana je bila po vlogi Narcisse Malfoy v filmih o Harryju Potterju, zaigrala je tudi v filmu o Jamesu Bondu Skyfall iz leta 2012.