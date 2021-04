Spletna svetovalnica za mlade To sem jaz praznuje 20. rojstni dan

Ljubljana, 18. aprila - Spletna svetovalnica za mlade To sem jaz v aprilu praznuje 20. rojstni dan. Deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), v 20 letih pa se je razvila v največjo mladinsko svetovalnico v Sloveniji, ki mladim omogoča anonimen, preprost, hiter, javen in brezplačen dostop do strokovnega nasveta, so objavili na spletu.