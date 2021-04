Newyorške borze končale v zelenem

New York, 16. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili v zelenih številkah. Ob koncu delovnega tedna sta indeksa Dow Jones in S&P 500 končala z rekordi. Ameriško gospodarstvo se pobira po upadu v zadnjih dneh, kar je spodbudilo oba rekorda, je poročala francoska tiskovna agecija AFP.