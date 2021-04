Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 4.)

Ljubljana, 16. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je predsednik republike Borut Pahor zatrdil, da z non-paperjem o Zahodnem Balkanu ni bil seznanjen. Poročale so tudi o drugih odzivih nanj. Poročale so še o odločitvi ustavnega sodišča, da začasno zadrži prepoved javnih shodov in o tem, da je vlada sprejela ukrepe, ki bodo shode omogočili.