Delo o umiku iz Afganistana (17. 4.)

Ljubljana, 16. aprila - Boris Čibej v komentarju Utrujeni od kratke in zmagovite vojne piše o prisotnosti vojaških sil ZDA v Afganistanu in napovedi ameriškega predsednika Joeja Bidna, da se bodo te do 11. septembra letos umaknile. Opozarja, da ljudje ne smejo verjeti, da se bo to zgodilo in da ZDA Afganistana ne bodo prepustile drugim silam.