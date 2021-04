Prihodnji teden cepljenje maturantov proti covidu-19, znane podrobnosti o maturi in samotestiranju

Ljubljana, 18. aprila - V prihodnjem tednu je pričakovati več podrobnosti o maturi in posebnostih izvedbe zaradi epidemije covida-19. Maturanti imajo do ponedeljka do 12. ure čas, da se prijavijo na cepljenje proti covidu-19, ki bo potekalo v petek. Skupaj z drugimi dijaki in šolarji pa naj bi prihodnji teden izvedeli tudi več o začetku samotestiranja na novi koronavirus.