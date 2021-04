Duševno zdravje: Mladostniki običajno čutijo razbremenitev, ko za duševno stisko izve odrasli

Ljubljana, 17. aprila - Mladostniki, ki so v hudi čustveni stiski in imajo samomorilne težnje, pogosto čutijo razbremenitev, ko za njegovo stisko izve odrasli - začetnemu odporu običajno sledi olajšanje, pojasnjuje zdravnica, psihiatrinja za otroke in mladostnike Lina Klanšek. Morajo pa imeti tudi odrasli dovolj informacij, kam se obrniti po pomoč in kako pomagati otroku.