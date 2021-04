Ljubljanski svetniki danes o občinskih priznanjih in Rogu

Ljubljana, 19. aprila - Ljubljanski mestni svet bo danes med drugim razpravljal o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog. Začrtali bodo njegove dejavnosti in finančno ureditev. Na dnevnem redu imajo svetniki tudi predloge o letošnjih prejemnikih občinskih priznanj. Komisija za častna občana predlaga filozofinjo in sociologinjo Spomenko Hribar in odvetnika Petra Čeferina.