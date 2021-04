Potrdili EP v kajaku in kanuju

Ljubljana, 16. aprila - Člani upravnih odborov mednarodne in evropske kajakaške zveze so poskrbeli za dobro voljo med tekmovalkami in tekmovalci, saj so potrdili izvedbo treh velikih mednarodnih kajakaških tekmovanj, ki so predvidena za maj in bodo potekala pod strogimi varnostnimi ukrepi. Med temi je tudi evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Ivrei.