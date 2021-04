Testi za samotestiranje šolarjev in dijakov že pri regijskih štabih CZ

Ljubljana, 16. aprila - Regijski štabi civilne zaščite so danes v državnem logističnem centru Roje prevzeli skupno 300.000 testov za samotestiranje šolarjev in dijakov na okužbo z novim koronavirusom, so za STA povedali na upravi za zaščito in reševanje. Šole bodo teste, ki so v Roje prišli v četrtek zvečer, prevzele na regijskih izpostavah uprave.