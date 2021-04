Ob mednarodnem dnevu spomenikov pogled v preteklost in prihodnost

Ljubljana, 18. aprila - Na pobudo Mednarodnega združenja za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS) je današnji dan posvečen spomenikom in spomeniškim območjem. Ob dnevu vsako leto pripravijo osrednjo temo, ki na globalni ravni poveže aktivnosti nacionalnih odborov, članov in partnerjev. Tema letošnjega praznovanja je Kompleksne preteklosti: raznolike prihodnosti.