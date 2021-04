Primorske novice o odločitvi ustavnega sodišča glede javnega zbiranja (17. 4.)

Koper, 16. aprila - Antiša Korljan v komentarju Ustavna klofuta državni represiji piše o odločitvi ustavnega sodišča, da zadrži izvajanje odloka, ki je prepovedoval javna zbiranja in prireditve. Poudarja, da je trenutna oblast represivna, in da bo s pomočjo medijev, ki so ji naklonjeni, poleg ostalih institucij zdaj poskušala diskreditirati tudi ustavno sodišče.