Iniciativa Študenti še obstajamo med drugim s pozivom vladi za premik odprtja fakultet iz oranžne v rdečo fazo

Ljubljana, 16. aprila - Študentje, združeni v iniciativo Študenti še obstajamo, rektorji javnih univerz in predstavniki visokošolskih sindikatov so na ministrstvo za izobraževanje in vlado naslovili javni poziv za reševanje generacije študentov, ki so jo prizadeli epidemija in ukrepi za njeno zajezitev. Med drugim zahtevajo premik odprtja fakultet iz oranžne v rdečo fazo.