SDM s pozivom za skupno iskanje rešitve za varovanje v Študentskem domu Ljubljana

Ljubljana, 16. aprila - V Slovenski demokratski mladini (SDM) nasprotujejo enostranski uvedbi profesionalne varnostne službe, ki jo je uprava Študentskega doma Ljubljana predstavila kot ustrezno alternativo dežurni službi. Upravo in stanovalce doma pozivajo k umiritvi strasti in skupnemu iskanju najprimernejše rešitve, so sporočili iz SDM.