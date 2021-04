Evropska judovska skupnost Fajonovo v pismu poziva k vrnitvi stavbe SD

Ljubljana, 16. aprila - Predsednik Evropske judovske skupnosti rabin Menachem Margolin je predsednico SD in evropsko poslanko Tanjo Fajon v pismu pozval, naj popravi zgodovinsko krivico in stavbo, v kateri ima sedež njena stranka, vrne Slovenski judovski skupnosti. Fajonova je v odzivu očitke zavrnila, rabina Margolina pa povabila "na pogovor in pregled dejstev".