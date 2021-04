V 2TDK zavrnili ocene civilnih nadzornikov o poteku projekta drugi tir

Ljubljana, 16. aprila - Družba 2TDK se ne strinja z oceno projektnega sveta za civilni nadzor drugega tira, da projekt med Divačo in Koprom ne poteka optimalno, da posamezne odločitve niso sprejete transparentno, da se povečujejo zamude in da drugi tir do leta 2025 ne bo zgrajen. "Takšna ocena je podana pavšalno brez konkretnih utemeljitev," so poudarili v odzivu.