Začenja se deveto zbiranje korekcijskih očal v trgovinah Hofer

Lukovica, 17. aprila - Podjetje Hofer v sodelovanju z Lions klubom Ljubljana Trnovski zvon tudi letos organizira zbiranje rabljenih očal v vseh njihovih trgovinah. Očala so lahko navadna ali sončna z dioptrijo. Akcija bo trajala do 15. maja 2021. Lani so v Sloveniji zbrali 8100 rabljenih očal, v osmih letih obstoja akcije pa več kot 77.000.