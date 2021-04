Pri NSi ob obletnici podpisa pristopne pogodbe izrazili podporo EU

Ljubljana, 16. aprila - Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin in poslanka Evropskega parlamenta Ljudmila Novak sta ob 18. obletnici podpisa pristopne pogodbe Slovenije k Evropski uniji sopodpisala pismo, v katerem sta izrazila podporo EU in izpostavila številne možnosti povezovanja in gospodarskega sodelovanja, ki nam ga članstvo v EU prinaša.