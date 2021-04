Biden bo gostil virtualni podnebni vrh

pripravil dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 18. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden je na virtualni podnebni vrh, ki bo potekal v četrtek in petek, povabil 40 voditeljev držav, med katerimi so največja gospodarstva, pa tudi države, ki jih podnebne spremembe najbolj ogrožajo. Vrh bo poudaril nujnost ukrepanja in izpostavil gospodarske ugodnosti odločnejšega ukrepanja proti podnebnim spremembam.