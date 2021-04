Ljubljana, 16. aprila - Novinarska konferenca ob uspešnem zaključku javne dražbe več frekvenčnih pasov za zagotavljanje javnih mobilnih komunikacijskih storitev, bo danes ob 16.30 in bo potekala na daljavo, so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS. Prijave zbirajo na elektronski naslov: tina.cucek-smid@akos-rs.si.