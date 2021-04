Ljubljana, 16. aprila - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki ta teden opravili za skoraj 14 milijonov evrov prometa. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je vztrajal nad mejo 1000 točk in se še okrepil. V tem tednu je pridobil 3,3 odstotka in se oblikoval pri 1044,22 točke.