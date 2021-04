Društvo za zdravje srca opozarja na prekomerno uporabo zaslonov

Ljubljana, 16. aprila - V društvu za zdravje srca so v sodelovanju s socialnim pedagogom Sašom Kroneggerjem razvili preventivni program Odklop za odgovorno in uravnoteženo vedenje na spletu. Po njihovih navedbah je epidemija covida-19 spremenila naš način življenja, saj se šolamo, nakupujemo, srečujemo preko različnih aplikacij, ki so nas še bolj priklenile na zaslone.