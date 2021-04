Pogrešajo Vida Sekolovnika iz Vuzenice

Celje, 16. aprila - Svojci pogrešajo 20-letnega Vida Sekolovnika iz Vuzenice, ki so ga nazadnje videli v sredo zjutraj, ko je odšel od doma. Vid je visok okoli 170 centimetrov, vitke postave in ima na paž pristrižene rjave lase, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.