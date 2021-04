Finska in Avstrija pripravljeni gostiti vrh Bidna in Putina

Helsinki/Dunaj, 16. aprila - Finski predsednik Sauli Niinisto je Washingtonu in Moskvi izrazil pripravljenost, da bi morebitno vrhunsko srečanje ameriškega in ruskega predsednika Joeja Bidna in Vladimirja Putina gostila Finska, so francoski tiskovni agenciji AFP danes potrdili v uradu finskega predsednika. Tudi Avstrija je stranema izrazila pripravljenost gostiti srečanje.