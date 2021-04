Ob mednarodnem dnevu spomenikov in spomeniških območij izpostavili pomen skupnosti

Ljubljana, 16. aprila - Pred mednarodnim dnevom spomenikov in spomeniških območij, 18. aprilom, je stroka na spletu pripravila okroglo mizo, na kateri je opozorila na pomen, ki ga ima skupnost pri prenovi nepremične kulturne dediščine. Sodelujoči so se strinjali, da je vloga skupnosti pri tem velika, zajema pa tako posameznike in institucije kot občine in gospodarstvo.