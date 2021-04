Maturanti naj se po nasvetu ministrstva čim prej prijavijo na cepljenje

Ljubljana, 16. aprila - Maturanti, ki so po spremenjeni nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19 uvrščeni med prednostne skupine, naj se čim prej, najkasneje pa do ponedeljka do 12. ure prijavijo na cepljenje v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča. Cepili se bodo 23. aprila, je danes povedala Vesna Kerstin Petrič z ministrstva za zdravje.