Odpirajo se terase gostinskih lokalov v osmih regijah

Ljubljana, 19. aprila - V osmih statističnih regijah se bodo lahko danes odprle terase in vrtovi gostiln in lokalov, strežba bo dovoljena med 7. in 19. uro. V večini regij gre za prvo odpiranje gostinskih lokalov po 23. oktobru lani. Strežba bo sicer morala potekati ob številnih varnostnih ukrepih, osebje restavracije oz. lokala pa se bo moralo enkrat tedensko testirati.