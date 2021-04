Na Postojnskem optimistični zaradi upadanja števila okužb v regiji

Postojna, 16. aprila - V zadnjih dveh tednih so se v štirih občinah primorsko-notranjske regije, Postojni, Cerknici, Ilirski Bistrici in Pivki, srečevali z večjim porastom okužb, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Notranjsko Sandi Curk. Vendar so optimistični, saj se po današnjih podatkih število okužb v regiji zmanjšuje.