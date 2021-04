Vrtovec in Butković podpisala sporazum o gradnji mostu pri mejnem prehodu Dragonja

Sečovlje, 16. aprila - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković sta danes na mejnem prehodu Dragonja slovesno podpisala sporazum o gradnji cestnega mostu pri omenjenem mejnem prehodu. Še pred tem pa bodo po koncu letošnje turistične sezone obnovili obstoječi, dotrajani most čez Dragonjo.