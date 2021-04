V Mali galeriji Banke Slovenije dela treh nagrajencev 13. bienala ilustracije

Ljubljana, 16. aprila - V Mali galeriji Banke Slovenije je do 15. maja na ogled razstava Trije veliki, na kateri so predstavljeni ilustratorji, nagrajenci zadnjega 13. bienala ilustracije - Hana Stupica, David Krančan in Milan Erič. Ti vsak s svojim slogom nagovarjajo gledalce. Razstava je nastala v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov.