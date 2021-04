Šefčovič in Frost brez rešitve glede mejnega nadzora na Severnem Irskem

Bruselj, 16. aprila - Pogovori med podpredsednikom Evropske komisije Marošem Šefčovičem in britanskim ministrom za brexit Davidom Frostom v četrtek zvečer niso prinesli rešitve glede vprašanja izvajanja nadzora na mejah Severne Irske. Šefčovič je London tudi opozoril, da enostranske poteze niso možne in da je treba iskati skupne rešitve, so sporočili iz Bruslja.