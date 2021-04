AJM leto epidemije zaključil z enakimi prihodki kot leto prej

Maribor, 18. aprila - V družinskem podjetju AJM, s skoraj 180 zaposlenimi enem večjih slovenskih ponudnikov stavbnega pohištva, so lani zabeležili 20,3 milijona evrov prihodkov, kar je enako kot leto prej. Kljub epidemiji so zgolj za odstotek zaostali za načrtovano prodajo. Leto so zaključili s skoraj 330.000 evri dobička, zato ga ocenjujejo kot uspešno.